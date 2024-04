Vista l'attuale situazione meteorologica con maltempo e brusco calo delle temperature, il Sindaco di Ospedaletti, Daniele Cimiotti, ha emesso un'Ordinanza che autorizza la proroga dell'accensione degli impianti di riscaldamento in ambito comunale.

L’accensione è stata prolungato fino al 5 maggio compreso, per una durata giornaliera non superiore alla metà dell'orario previsto per l'accensione ordinaria.