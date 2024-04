Molini di Triora: ieri ultimo Consiglio comunale ed oggi la presentazione della lista di Manuela Sasso

Ultimo consiglio comunale dell’Amministrazione guidata da Manuela Sasso, ieri pomeriggi a Molini di Triora. Nel corso dell’assise, che precede le elezioni di giugno, è stato presentato il rendiconto di gestione e due protocolli di intesa.

Il primo riguarda il distributore di benzina, stimato in 10mila euro e che il comune della Valle Argentina (insieme a quello di Triora) vorrebbe riaprire al più presto. Il secondo è stato presentato da tutti i comuni che sono in regime di salvaguardia per l’acqua. Anche Molini ha confermato di voler rimanere autonomo per la distribuzione del prezioso liquido. Il rendiconto è stato per ora solo discusso.

Intanto, come annunciato nei giorni scorsi dal nostro giornale, Manuela Sasso ha confermato di ripresentarsi alle prossime elezioni Amministrative con la lista civica Viva Molini.

Con lei si presentano quattro esponenti dell’attuale lista e sei volti nuovi. Ci saranno: Alessandra Balbo (47 anni, dipendente Asl), Gianluca Berruti (39 anni responsabile di progetto in una azienda), Daniela Bianco (52enne casalinga), Mauro Dazzi (68 anni pensionato), Angelo Gambacorta detto Angioletto (58 anni dipendente dell’Autostrada dei fiori), Danilo Marvaldi (52 anni coltivatore diretto), Franco Monsellato (63enne geometra), Gianfranco Masier (62 anni pensionato), Daniela Lantrua (68enne ambientalista) e Gianluca Ozenda (52enne storico).

Intanto, secondo fonti ben informate, sarebbe pronta anche una seconda lista a Molini di Triora che, come cinque anni fa sarà capitanata dall’attuale leader dell’opposizione, Mario Antonio Becciu.