Elezioni Amministrative: Simone Rotolo e una squadra di giovani candidato a San Biagio della Cima (Foto)

Simone Rotolo si candida a Sindaco di San Biagio della Cima, con la lista ‘San Biagio Insieme’.

Rotolo (32 anni a maggio) è un ingegnere elettronico e ha sempre avuto un legame profondo con il Paese in cui è cresciuto e tuttora vive: “Ho ritenuto che questo fosse il momento giusto per poter dare pienamente il mio contributo alla comunità e ho quindi deciso di candidarmi Sindaco alle prossime elezioni di giugno. Ci tengo a precisare che, in caso di vittoria, rinuncerei a parte del mio attuale impegno lavorativo, per poter svolgere con la dovuta dedizione il ruolo di Sindaco, assicurando una presenza costante in Comune”.

Rotolo ha coinvolto molti giovani: “Ritengo che la partecipazione giovanile sia una preziosa risorsa per la nostra comunità. Sono anche fermamente convinto dell’importanza della collaborazione tra diverse generazioni, per unire l'esperienza del passato con le aspirazioni del futuro. La nostra squadra comprende sia diversi volti nuovi, con idee e prospettive moderne, che persone esperte nell’ambito dell’amministrazione comunale, essenziali per garantire una transizione fluida e una gestione oculata delle sfide amministrative. La lista elettorale include anche tecnici seri e preparati, con vasta conoscenza del territorio. Ci impegneremo a lavorare, insieme, per il bene comune, promuovendo un’amministrazione inclusiva, trasparente e responsabile”.

Questi i candidati: Diego Croesi, 64 anni, agricoltore; Sara Laura, 29 anni, impiegata contabile; Giuseppe Biagini, 65 anni, pensionato; Stefano Primerano, 37 anni, imprenditore; Giovanni Moro, 54 anni, geometra; Eugenia Pastor, 28 anni, impiegata; Cecilia Scotto, 28 anni, impiegata; Umberto Rossi, 42 anni, geometra; Cristian Zanellati, 28 anni, vice store manager; Martina Maccario, 27 anni, agente di viaggio.

“Una delle priorità – termina Rotolo - come ho ribadito sin dall’inizio, sarà risolvere un problema sotto gli occhi di tutti, ovvero la questione dei parcheggi, per garantire maggiore sicurezza e accessibilità al centro storico e alle scuole. Si dovrà quindi ottimizzare la manutenzione delle strade comunali e del verde pubblico, per poi arrivare ad una riqualificazione più profonda del Paese, ripristinare il pieno utilizzo di strutture ad oggi non integralmente sfruttate (come il centro polifunzionale ‘Le Rose’ e i campi sportivi) e migliorare il decoro urbano. In quest’ottica, vorrei coinvolgere attivamente gli abitanti, ad esempio promuovendo concorsi e iniziative per abbellire gli angoli del Paese con fiori e creazioni artistiche, stimolando l'inventiva che le persone di San Biagio hanno sempre dimostrato in manifestazioni che in passato hanno riscosso grande successo. L’obiettivo a lungo termine sarà quello di far rifiorire il Paese e attrarre più visitatori, favorendo la riapertura di attività commerciali, attualmente assenti nel centro storico. Il nostro intento è quello di costituire una comunità più forte e coesa. Come primo passo, abbiamo creato una pagina Facebook e un canale Whatsapp chiamati ‘San Biagio Insieme’. Su questi canali pubblicheremo il nostro programma e le nostre iniziative e chiunque potrà scriverci idee, proposte, segnalazioni. Successivamente, organizzeremo una presentazione della lista e del programma elettorale aperta a tutta la cittadinanza”.