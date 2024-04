Visita della classe 3B e 3A ITAI dell'Istituto Colombo alla Protezione Civile di Arma di Taggia

Gli studenti delle classi 3B e 3A dell'indirizzo ITAI dell'Istituto Colombo hanno avuto l'opportunità di visitare la sede della Protezione Civile di Arma di Taggia, come parte del loro percorso di Educazione Civica. Con la presenza della fiduciaria del plesso di Taggia, prof.ssa Alessandra Cerri, responsabile anche della locale Protezione Civile, i ragazzi hanno appreso il funzionamento del portale ZeroGis, strumento essenziale per coordinare le risorse in situazioni d'emergenza nella regione Liguria.

Durante la visita, i tre capisquadra più esperti hanno poi sottolineato l'importanza della partecipazione delle giovani generazioni, mettendo in evidenza il ruolo fondamentale che possono svolgere. La Protezione Civile di Taggia, fondata nel 1983 dopo il disastroso terremoto in Irpinia, ha giocato un ruolo chiave nel nostro territorio nella protezione e prevenzione delle calamità naturali e degli incendi.

La visita ha destato vivo interesse e ha permesso agli studenti di comprendere meglio il ruolo della Protezione Civile nella tutela e sicurezza della comunità, sensibilizzando i giovani sull’importanza dell’impegno civico e della solidarietà durante le situazioni di emergenza. Gli studenti hanno poi avuto la possibilità di partecipare attivamente a simulazioni pratiche organizzate per loro.

"I giovani, a partire dai 16 anni – ci dice la prof.ssa Cerri – possono diventare volontari nelle attività della protezione civile, dopo aver seguito un corso formativo approvato dai genitori, mentre i maggiorenni possono partecipare anche a corsi antincendio. Le attività della protezione civile coinvolgono interventi mirati a salvaguardare la vita e l'ambiente, e far fronte ai danni derivanti da eventi catastrofici, come terremoti e inondazioni, o da pandemie. È presente poi il corpo antincendio che si impegna attivamente nella lotta contro i roghi."