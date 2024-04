Pallavolo: vittoria casalinga e salvezza confermata in Serie C per la Grafiche Amadeo femminile

Chiude con una vittoria per 3-2 la formazione femminile della Grafiche Amadeo Oliflor, nel massimo campionato regionale di volley in Serie C.

A Villa Citera termina la stagione ottenendo la salvezza. Le ragazze di Nando Guadagnoli e Massimo Contini si sono portate in vantaggio per 2-0 (25-13 e 25-14) ma si sono concesse una pausa ed hanno consentito al Normac di vincere i due set successivi (25-23 e 25-22) per poi chiudere la gara per 15-9 al quinto.

Con questo risultato le matuziane conquistano la metà classifica del girone play aut e scongiurano definitivamente una possibile retrocessione. E’ stata una stagione in cui la società ha inserito giovanissime atlete provenienti dalla collaborazione con la Mazzucchelli, under 16 e 18 che, ovviamente, non avevano mai avuto esperienza in un campionato come la Serie C regionale. La loro crescita agonistica e tecnica è stato il miglior risultato che la società potesse ottenere, come dimostra la salvezza.