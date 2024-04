Nel campionato francese due partite vittoriose degli Under 13 e 15 della Pallamano Ventimiglia

Nell'ambito dei campionati francesi, in corso di svolgimento, ai quali la ASD PALLAMANO VENTIMIGLIA partecipa ormai da anni, sempre con ottimi risultati, si sono svolti due incontri nelle categorie UNDER 13 e UNDER 15, entrambi con esiti più che positivi per le due compagini giallonere.

ASD PALLAMANO VENTIMIGLIA VS OGC NICE 29 - 9

ASD PALLAMANO VENTIMIGLIA VS AS MENTON 24-14

Ascoltiamo le parole della Presidente Paola Nanni:

"È stato un sabato molto prolifico per le nostre due squadre, entrambe vincitrici con punteggi che non danno adito a perplessità.

I leoncini under 13, sotto la guida attenta dei loro giovani allenatori hanno disputato la partita perfetta: TRUCCHI, LO COCO, LAGANA', DAMIANO BASSO, BELLINA, NICOLE NILO, DE RENZIS, ZUPPARDO, ARNONE, PASTOR, M. CAMPODONI

Ecco gli undici protagonisti di questa splendida partita.

Il mio tradizionale cammeo quest'oggi lo dedico ad ARNONE ed ai suoi 15 goals. Ma tutti, indistintamente tutti hanno avuto un ruolo fondamentale, proprio perché, i ragazzi sono diventati davvero UNA SQUADRA. i portieri sono stati aiutati da un'ottima difesa ma i loro interventi provvidenziali, quando c'è stato bisogno di parare, gli attaccanti aiutati da ottimi assist. Tutto ciò ci porta a mantenere il primo meritatissimo primo posto in classifica.

Per quanto riguarda invece la categoria UNDER 15, lo scontro con i pari età del Mentone, non aveva un risultato scontato. Entrambe le formazioni si sono battute, senza risparmiare energie. Partita durissima che ha evidenziato l'atavica sportiva rivalità. I nostri ragazzi sono stati bravissimi a mantenere la calma anche in situazioni non facili di scontri di gioco. Hanno portato a casa un risultato importante e meritatissimo, battendosi TUTTI come veri Leoni.

AIME, S. CAMPODONI, COLETTA, LAI, RASSOUL, PAPALIA, GIBELLI, GUIDA, NARDOTTO, FERRARI All Massimo AGNESE

Ecco i protagonisti di questa vittoria

Il mio cammeo? Credo che nessuno abbia da ridire se lo dedico a SAMUELE CAMPODONI, portiere ineccepibile, che ha strappato più di un applauso e grida di ammirazione da parte di tutti.

Per una volta, voglio anche fare un plauso ad un giovane arbitro: LUCA AGNESE, che è riuscito, con calma e determinazione, ad arbitrare due incontri davvero difficili e tesi.

Ringrazio ovviamente anche i genitori presenti a supporto dei loro bravissimi ragazzi".