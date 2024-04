La Nuova Ciclistica Arma centra il podio stagionale con Dodo Orengo: 3° posto a Legnano nella Categoria Allievi

Nella giornata di ieri Edoardo Orengo ha centrato il podio arrivando terzo a Legnano al 50° GP Pino Cozzi nella categoria Allievi.

Ben 126 corridori alla partenza, ma vista la difficoltà del percorso, lungo circa 60 km e durato 1h e 21, sono arrivati solo in 69.

Ottima prestazione quindi per Dodò che continua a far sperare in un'ottima stagione per lui e per la Nuova Ciclistica Arma.

I Giovanissimi della società si sono confrontanti con piccoli ciclisti provenienti da tutta Italia alla Giornata Azzurra a Montecarlo in Toscana.

Nonostante la pioggia scesa a intermittenza nella giornata di sabato vicino a Lucca, i giovani atleti sono riusciti a gareggiare, divertendosi a fare del loro meglio, roba da Piccole Canaglie.