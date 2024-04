Arti Marziali: ottimi risultati per lo Judo Club Sakura Arma di Taggia nei tornei disputati a Quiliano

Si sono svolti ieri a Quiliano due Tornei di Judo: il "III° Sharin Cup" riservato agli atleti agonisti delle classi Esordienti A (2012) ed Esordienti B (2010 e 2011) ed il Trofeo di Judo Giovanile 'Sharin Cup Junior', rivolto agli atleti pre-agonisti delle classi Bambini, Fanciulli e Ragazzi maschili e femminili.

La giornata di gara, svoltasi nella mattinata con gli agonisti e nel pomeriggio con le classi agonistiche, è stata ben organizzata ed è scorsa senza problemi, permettendo sia ai giovani atleti con una certa esperienza di gara, che a coloro che affrontavano per la prima volta le competizioni, di gareggiare serenamente e di esprimere senza timori le loro capacità.



Al mattino sono stati impegnati gli ES. A e B e da questi si sono visti molti incontri di valore, che hanno portato sul podio numerosi atleti del Judo Club Sakura Arma di Taggia a.s.d., così classificati:

1° posto: Marco Brigliadori e Mattia Salvi

2° posto: Mirko Cirillo, Giada Lo Gerfo ed Alessio Tamborrino

3° posto: Leonardo Armonio, Cristiana Moret ed Alessandro Panizzi

Gli altri atleti, pur gareggiando al meglio, non sono saliti sul podio, classificandosi oltre il 3° posto. Tra questi, quattro atleti al loro primo impegno agonistico, che hanno comunque affrontato e superato con grande determinazione.

Atleti classificati oltre il 3° posto: David Barone, Federico Fontana, Saverio Lazzerini, Massimo Masucci e Massi Rebaudo. Nella classifica per società relativa al torneo per Es. A ed Es. B, lo Judo Club Sakura Arma di Taggia si è classificato al terzo posto, dopo l' OK Club di Imperia ed il Kumiai di Torino.



Nel pomeriggio si è passati allo svolgimento del "Trofeo Giovanile Sharin Cup" e cinque Tecnici del J.C. Sakura, Il Maestro Ben.to Alberto Ferrigno, la Maestra Manuela Ferrigno, l' Istruttore Alessio Ferrigno, gli Aspiranti Allenatori Cristina Ronzitti e Samuele Della Torre, dopo aver seguito al mattino le categorie agonistiche, erano pronti a continuare la lunga giornata di gara, prendendosi cura degli atleti più giovani, emozionati per l' impegno che andavano ad affrontare.

Anche in questo torneo, vi sono stati atleti più esperti per aver già partecipato a numerose attività ed atleti agli esordi. I ragazzi hanno gareggiato in categorie divise in base all' età ed al peso. Al termine della lunga, ma bella giornata, questi erano i risultati degli atleti pre-agonisti del Club di Arma di Taggia:

- 1° classificati: Ginevra Armonio - Fabio Garibaldi - Riccardo Pinazzi - Dimitri Samperisi - Gabriele Tamborrino - Pietro Zunino.

- 2° classificati: Noah Castellana - Sebastian Garziano - Isabella Grosso - Anais Herrnhut Girola - Andrea Indelicato – Davide Lanfranchi - Luca Lanfranchi - Andrea Materazzi - Gioele Moret.

- 3° classificati: Nicole Beirer Franchello - Cristian Giudici - Alberto Maffia - Ilaria Martini - Alessandro Masucci – Edoardo Melistaccio - Lucia Nobile - Yann Panizzi - Elisa Tornabene - Edoardo Zunino.

Nella classifica per Società, lo Judo Club Sakura Arma di Taggia si è posizionato al 5° posto.