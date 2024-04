Pallavolo Under 17 Maschile: vittoria e conquista della finale 5-6 posto per la UMS Servisco Sanremo

Vittoria e conquista della finale 5-6 posto per la UMS Servisco Sanremo ieri pomeriggio contro il Toirano Volley, al Mercato dei Fiori.

I ragazzi rappresentati dall'unione tra le società del ponente ligure Riviera Volley Sanremo, Unione Mazzucchelli e Nuova Lega Pallavolo, guidati dal coach Ausenda Alberto conquistano meritatissimo quinto posto con un secco 3-0 con i parziali 25/20 25/20 25/11.

“Sono molto soddisfatto, è stato un bellissimo anno, commenta l'allenatore sanremese, i ragazzi ultimamente si sono impegnati molto agli allenamenti per ottenere questo quinto posto, soprattutto dopo l’amara esclusione dalla Final Four. Ringrazio lo sponsor Servisco per averci sostenuto e aver dato questa opportunità ai ragazzi, abbiamo creato un bel gruppo che si è costruito allenamento dopo allenamento. In questa partita ho voluto anche premiare i giocatori della leva 2007 che è stata per loro, l’ultima partita di questa categoria”.

Forti anche della partecipazione recente al Torneo di Torino, alcuni di loro sono stati premiati ed hanno esordito nelle categorie di 1 divisione e Serie B della Riviera Volley.

Ecco i nomi dei ragazzi: il capitano Zaffanelli Simone, Zeqaj Gabriel, Savini Mattia, Oliva Filippo, Ponti Edoardo, Neumann Andrea, Moretti Tommaso, Magna Riccardo, Gazzano Sebastian, Djebri Christian, Corsino Fabio, Caputo Lorenzo, Ausenda Viktor e Baldi Giorgio