Pallavolo: il Grafiche Amadeo cede 3-0 in trasferta al Trading Log Spezia

Resa incondizionata per il Grafiche Amadeo uscito sconfitto per 3 a 0 dalla sfida disputata sabato sera al PalaMariotti ad opera della Npsg Trading Logistic. La gara, valida per la decima giornata del girone di ritorno del campionato nazionale maschile di serie B, si è risolta in un’ora e dodici minuti coi gialloneri di Cesare Chiozzone sorpresi dal fulmineo avvio dei padroni di casa che hanno chiuso il primo set sul 25 a 13, ma resisi poi protagonisti di una bella reazione nel corso della seconda e della terza frazione.

«C’è stata una parte della gara in cui abbiamo tenuto noi in mano le redini del gioco e siamo anche stati in vantaggio –racconta il presidente del sodalizio matuziano, Giuseppe Privitera– il tutto è durato però pochi scambi. La compagine spezzina, sotto la guida di Luigi Parisi, ha ripreso a macinar gioco aggiudicandosi la seconda frazione 25 a 20 facendo suo anche il terzo set disputato anche questo, da parte nostra, su buoni livelli, ma concluso a favore dei biancoblù per 25 a 17»

L’ennesima sconfitta, maturata nel corso della gara, valida per la 23esima giornata di campionato lascia il Grafiche Amadeo solo, a quota 5, in fondo alla classifica. I gialloneri osserveranno sabato prossimo il turno di riposo imposto a rotazione alle partecipanti al torneo e torneranno in campo sabato 4 maggio per affrontare in trasferta il Sant’Anna TomCar Torino, una delle due attuali capolista.

Il tabellino

Npsg Trading Logistic – Grafiche Amadeo: 3-0 (25-13; 25-21; 25-17)

Npsg Trading Logistic: Louza 18, Mandoloni, Pierro, Moretti, Borrello, Cormio 17, Briata, Pinelli, Moscarella n.e., Conoci n.e., Materno 2, Bartolini 8, Todaro 7, Zoratti 8.

Coach: Luigi Parisi.

Grafiche Amadeo: Faraldi, Travella 3, Brofiga Franchi 11, Gazzera 8, Sbarra 2, Brun 2, Ghiretti, Saglietto, Ferlito n.e., Travella, Cirilli 6, Spinelli n.e., Trosso 1.

Coach: Cesare Chiozzone.

Questi i risultati delle altre gare della 23esima giornata: PVL Cerealterra Cirié – Mercatò Alba 3-0; Sant’Anna Tomcar TO – Pallavolo Saronno 3-2; R&S Volley Mozzate – Volley Parrella TO 0-3; Rossella ETS Caronno – Yaka Volley Malnate VA 3-0; Ilario Ormezzano Biella – Alto Canavese TO 0-3. Riposa: Zephir Mulattieri SP

Classifica: Sant’Anna Tomcar TO e Rossella ETS Caronno 52, Alto Canavese TO e PVL Cerealterra Cirié* 47, Yaka Volley Malnate VA* 45, NPSG Trading Log SP 38, Volley Parrella TO 36, Pallavolo Saronno 25, Mercatò Alba 24, Ilario Ormezzano BI 20, R&S Volley Mozzate 14, Zephir Mulattieri SP 9, Grafiche Amadeo* 5. *=Una partita in più.