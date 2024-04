Calcio, Prima Categoria. L’Ospedaletti chiude la stagione cedendo di misura sul campo della Golfo Dianese

Ultimo impegno stagionale per l’Ospedaletti che, senza preoccupazioni di classifica, sul campo della Golfo Dianese celebra il rinnovo di mister Fabio Luccisano e manda in campo tanti ragazzi del settore giovanile.

Nel primo tempo partono meglio i padroni di casa che costruiscono diverse occasioni da rete, ma Bazzoli si fa trovare pronto sui tentativi di Ardissone e Vindigni. La rete del vantaggio per la Golfo Dianese arriva al 19’ su azione di calcio d’angolo: la difesa rinvia la sfera che, però, finisce tra i piedi di Arrigo che la insacca nell’angolino da fuori. Al 32’ i padroni di casa raddoppiano con Ardissone che di testa la mette sotto l’incrocio. L’Ospedaletti non si dà per vinto e, a tre minuti dall’intervallo, accorcia le distanze con Schillaci che concretizza al meglio un cross di Russo su azione di contropiede.

Nel secondo tempo l’Ospedaletti tiene meglio il campo e si lancia alla ricerca del pareggio. Verbicaro ci prova di testa su cross di Di Nicola, ma colpisce la traversa. Sulla ribattuta si avventa Schillaci che, però, conclude alto di poco. Ci prova anche Campagnani su lancio di Grifo, ma il numero 13 orange non finalizza. Anche la Golfo Dianese ha le occasioni per allungare, ma Bazzoli non si fa sorprendere.



“Una bella partita, nel primo tempo sono stati meglio loro e nella ripresa abbiamo meritato noi - dice mister Luccisano al termine della partita - poteva starci anche un pareggio, ma abbiamo avuto molte occasioni e non siamo riusciti a segnare la seconda rete. Una partita giocata bene tra due squadre che sanno valorizzare i giovani”.

“Andiamo avanti con il progetto, abbiamo raggiunto il nostro obiettivo facendo giocare molti giovani e con buone prestazioni - aggiunge mister Luccisano commentando la riconferma da parte della società anche per la prossima stagione - l’anno prossimo vogliamo alzare ancora di più l’asticella. Mi fanno piacere i complimenti da parte del direttore del Millesimo e sono contento che le altre squadre vedano che abbiamo tanti giovani e ce la giochiamo con tutti. Quello che abbiamo detto l’abbiamo fatto. Sono contento per i ragazzi e per tutti”.



L’Ospedaletti chiude così il campionato di Prima Categoria 2023/2024 al settimo posto in classifica con 39 punti, frutto di 11 vittorie, 6 pareggi e 9 sconfitte, con 48 reti fatte e 36 subite.



Golfo Dianese - Ospedaletti 2-1

Marcatori: 19’ Arrigo, 32’ Ardissone, 42’ Schillaci

LE FORMAZIONI

Ospedaletti: 1 Bazzoli, 2 Mema (19 Di Nicola), 3 Ferrari, 4 Saa Zambrano (17 Angeli), 5 Bacciarelli, 6 Cianci, 7 Avandro (13 Campagnani), 8 Russo, 9 Siberie (15 Verbicaro), 10 Grifo, 11 Schillaci

A disposizione: 12 Sambito, 16 Caffi, 18 Saih

Allenatore: Fabio Luccisano

Golfo Dianese: 1 Cucuzza, 2 Follo, 3 Fazio, 4 Laera, 5 Massaoud (15 Giorgini), 6 Favale, 19 Bandiera (14 Francardo), 7 Arrigo, 8 Vindigni, 9 Ardissone (17 Tinkiano), 10 Bruna (20 Ceresi), 11 Mrahi (16 Cannizzaro)

A disposizione: 12 Brivio, 18 Caruso

Allenatore: Danilo Vindigni

Arbitro: Sig. Ramez Fousfos (Albenga)

Ammoniti: Mrahi, Favale