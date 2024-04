Al palazzetto dello sport di Imperia, appuntamento con il torneo interregionale Csen di ginnastica ritmica

L’associazione sportiva dilettantistica di ginnastica ritmica ‘Il cerchio d’oro’ organizza il torneo interregionale Csen, che si terrà al palazzetto dello sport di Imperia il 4 maggio.

“Lo sport è importantissimo nella crescita dei ragazzi – spiegano dall’associazione - e ha il potere di trasmettere ai giovani i valori della solidarietà, della lealtà, del rispetto delle regole e del rispetto dell'altro. Il cerchio d’oro da sempre incoraggia lo sport anche nel suo livello agonistico e ha avviato un progetto accademico che sta portando in città grandi risultati con grande soddisfazione della dirigenza sportiva. Complimenti alle nostre giovani farfalle e ora tutte in palestra a lavorare per il torneo interregionale Csen, che si terrà al palazzetto dello sport di Imperia il 4 maggio”.