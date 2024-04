Calcio. Serie D, la salvezza della Sanremese ora è matematica: i matuziani vincono 1-0 a Chieri e tagliano il traguardo

Con due giornate d'anticipo, la Sanremese chiude la pratica salvezza anche per l'aritmetica. Da questo pomeriggio è ufficiale: i matuziani giocheranno in Serie D anche nel prossimo campionato, in cui tornerà anche il sentito derby con l'Imperia neopromossa dall'Eccellenza.

Contemporaneamente al ko del Derthona, che rimane così al sestultimo posto a quota 37, la squadra di Gori sbanca Chieri con una punizione di Giorgio Gagliardi al 36' del primo tempo e, a quota 48 con ancora sei punti da assegnare, diventa impossibile cadere in zona calda.

I biancazzurri centrano l'obiettivo esattamente un girone dopo quelle due sfide casalinghe consecutive con Ligorna e Chieri, nelle quali avevano raccolto la miseria di un punto senza segnare reti, e si trovavano in una situazione critica di gioco e classifica. La vittoria pre natalizia con il Pont Donnaz ha aperto le porte a un girone di ritorno disputato con prestazioni tra alti e bassi, ma da diverse settimane stabilmente sopra la linea di galleggiamento in classifica. Lo 0-3 conquistato a Ligorna sette giorni fa, e il successo in terra torinese quest'oggi sanciscono il mantenimento della categoria.