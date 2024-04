Successo per i primi eventi culturali dell'Associazione Culturale Assonanze di Sanremo

Incontro a Palazzo Roverizio per la Difesa dei Giardini Regina Elena

: Giovedì 18 Aprile abbiamo tenuto un incontro presso Palazzo Roverizio per discutere della difesa dei Giardini Regina Elena. Questo incontro ha visto la partecipazione attiva degli eredi di Libereso Guglielmi, il celebre giardiniere sanremese che ha contribuito alla creazione dei giardini. È stato un momento importante per ricordare come il paesaggio di Sanremo sia strettamente legato ai giardini e al verde, costituendo parte integrante della nostra storia e identità.