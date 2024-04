Sanremo: nella giornata della terra, attività di sensibilizzazione per conservazione delle risorse naturali del pianeta

In occasione della giornata della terra che si celebra il 22 aprile, per sottolineare la necessità della conservazione delle risorse naturali del pianeta, I deplasticati o.d.v. si sono uniti con l’associazione Plastic Free, i giovani di Croce Rossa Comitato di Sanremo, il Comune di Sanremo, assessorato all’Ambiente, per un clean up a Sanremo, in zona Pian di Nave, per sensibilizzare la comunità sull’inquinamento da plastica e da materiali dannosi per l’ecosistema.



L’associazione I Deplasticati o.d.v. nasce nel febbraio 2019 con lo scopo di promuovere ed incentivare buone pratiche per la sostenibilità ambientale: organizza iniziative e/o gruppi di pulizia di aree grandi o piccole, attività didattiche nelle scuole del territorio e tante sono le collaborazioni con le altre associazioni del territorio.