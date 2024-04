Sanremo: Nel fine settimana la seconda ‘puntata’ del Festival del Rugby 2024, la palla ovale passa ai più piccoli

Dopo l’antipasto dedicato all’Under14, il Festival del Rugby raddoppia e dedica un fine settimana ai più piccoli.

Tra sabato e domenica sul campo di Pian di Poma (per l’occasione suddiviso in quattro ‘mini’ campi) si confronteranno le Under 8, 10 e 12 di una trentina di squadre nazionali e internazionali per un torneo che vedrà arrivare in città (e non solo) circa 800 ragazzi con relativi accompagnatori. Un evento che si conferma traino del binomio sport-turismo con presenze alberghiere non solo in città, ma anche in altre località della provincia.

Oltre agli organizzatori del Sanremo Rugby, a Pian di Poma arriveranno: Cremona, Antibes, Menton, Sigean-Port la Nouvelle, Lainate, Hyères Carqueiranne La Crau, Gussago, Brescia, Ospitaletto, Mandelieau / Lerins, Collegno e Province dell’Ovest.

Sabato spazio alle Under 12. Il ritrovo al campo è fissato per le 13.45 con i via alle gare in programma alle 14.30. Alle 18.15, infine, la premiazione. Seguirà il tradizionale terzo tempo per chiudere la giornata.

Domenica sarà il momento delle squadre Under 8 e Under 10. Il ritrovo sarà alle 8.45, mentre la premiazione si svolgerà alle 15.