Il Grafiche Amadeo atteso nella tana del Trading Log Spezia, Privitera “Sfida proibitiva quanto avvincente”

E’ la consapevolezza delle difficoltà che si apprestano ad andare incontro che sembra inconsapevolmente animare i gialloneri del Grafiche Amadeo attesi domani in trasferta (ore 21, Palestra Inferiore di via Federici a La Spezia) al derby regionale con la Nuova Pallavolo San Giovanni Trading Log. Quella biancoblù, guidata da Luigi Parisi è la più quotata delle due formazioni spezzine presenti ai nastri del Campionato Nazionale Maschile di serie B (l’altra è lo Zephir Mulattieri, sconfitto recentemente dai matuziani nello scontro diretto). Lo dicono innanzitutto i 30 punti di divario in classifica, ma anche il percorso: nettamente diverso, che Trading Log e Grafiche Amadeo hanno affrontato nel corso della stagione.

«Quella di mister Parisi è una formazione che ha le necessarie caratteristiche per affrontare anche ad alti livelli un torneo come quello di serie B –conferma il presidente del sodalizio matuziano, Giuseppe Privitera– alle fatiche fatte registrare in avvio di stagione sono seguite alcune prestazioni superlative. La Trading Log, non a caso, può annoverare la vittoria, peraltro recente, centrata ai danni della capolista Sant’Anna Tomcar. Difficile per noi poter pensare di tornare a casa con qualche punto in saccoccia dalla trasferta spezzina. Conosciamo i nostri limiti, ma anche il nostro temperamento che ci porta a lottare sempre e comunque contro qualsiasi avversaria. Quindi sguardo avanti, calcando il solco tracciato che guarda sereno al futuro».

Queste le altre gare della 23esima giornata: PVL Cerealterra Cirié – Mercatò Alba; Sant’Anna Tomcar TO – Pallavolo Saronno; R&S Volley Mozzate – Volley Parrella TO – NPSG Trading Log SP; Rossella ETS Caronno – Yaka Volley Malnate VA; Ilario Ormezzano Biella – Alto Canavese TO. Riposa: Zephir Mulattieri SP.

Classifica: Sant’Anna Tomcar TO 50, Rossella ETS Caronno 49, Yaka Volley Malnate VA* 45, Alto Canavese TO e PVL Cerealterra Cirié* 44, NPSG Trading Log SP 35, Volley Parrella TO 33, Pallavolo Saronno e Mercatò Alba 24, Ilario Ormezzano BI 20, R&S Volley Mozzate 14, Zephir Mulattieri SP* 9, Grafiche Amadeo* 5. *=Una partita in più.