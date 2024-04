Ospedaletti: defezione nella lista di Giorgio Boeri, dopo la presentazione si 'ritira' Alessandro Leonardi

Defezione nella lista ‘Ospedaletti Rinasce’, che sostiene nella città delle rose la candidatura di Giorgio Boeri. Quest’oggi, infatti, ha deciso di non candidarsi più Alessandro Leonardi che, proprio sabato scorso si era presentato insieme al resto della squadra con il candidato a sindaco.

Giorgio Boeri ha così commentato: “E’ stato un fulmine a ciel sereno e non conosco la motivazione della sua decisione”. Sostituirete il candidato? “Ci sono due nomi che potrebbero inserirsi ma, se non dovessero accettare, ci presenteremo tranquillamente in 11”.

Leonardi è cugino di un candidato nella lista di Daniele Cimiotti ma, al momento, non è dato sapere se la decisione dipenda da questo.