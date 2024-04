Run for the Whales, c'è anche una sanremese tra i protagonisti del social reality

Dopo le numerose candidature arrivate, sono stati selezionati i partecipanti del Social Reality, firmato Sanremo Marathon, che quest'anno approda anche alla Run for the Whales in programma il 15 giugno 2024 !!!

Ecco i protagonisti:

Alessandro Pizzi - 44 anni di Milano - in gara nella mezza maratona

Pasquale Cammera - 43 anni di Torino - in gara nella 10 Km

Chiara Fossati - 34 anni di Sanremo - in gara nella 10 Km

Barbara Ribolla - 42 anni di Paratico (Brescia) - in gara nella 10 Km

I quattro atleti nei prossimi due mesi saranno seguiti da uno staff composto da: un tecnico (Roberto Giacopelli), un nutrizionista (Matteo Rondelli) ed un mental coach (Cesare Zanotto).

Il loro percorso di avvicinamento alla gara sarà vissuto sulla rete, tramite la pubblicazione di foto e video sui social della Run for the Whales: Facebook (@runforthewhales) e Instagram (sanremo.marathon).

Intanto c’è grande attesa per l’appuntamento dei Martedì Letterari del casinò di Sanremo, in programma il 30 aprile alle 16.30. In collaborazione con ‘Run for the Whales 2024’, la biologa Maddalena Jahoda parlerà del libro ‘Balene salvateci! I cetacei visti da un’altra prospettiva’. Ingresso libero.

Sul sito ufficiale www.runforthewhales.it sono aperte le iscrizioni alle tre gare (mezza maratona, 10 Km e family run) in programma il prossimo 15 giugno 2024 a Sanremo.