Elezioni Sanremo, il candidato Mager incontra gli imprenditori e commercianti di Piazza Colombo

Proseguono intensamente gli incontri del candidato Sindaco Alessandro Mager con Associazioni, categorie, Reti di impresa, Organizzazioni sindacali, gruppi di persone, per conoscere meglio le tematiche che stanno a cuore ai sanremesi e progettare insieme gli interventi per una Città più attraente. Ieri sera Alessandro Mager, insieme a Giovanni Versaci (Anima), ha incontrato numerosi imprenditori, esercenti e commercianti di Piazza Colombo.

Diverse le tematiche specifiche, oltre ai consueti problemi già riscontrati degli asfalti e della raccolta dei rifiuti: si è parlato di della proposta di chiusura della piazza, dell'impossibilità di utilizzare i dehor durante il periodo del Festival, di come migliorare gli ingombri della passerella davanti al Palafiori perché alcuni esercizi commerciali risultano oggi completamente irraggiungibili, dell’attivazione di misure di sicurezza in piazza dopo le 22 per dare maggiore tranquillità a chi lavora, di maggiore comunicazione per gli eventi che si svolgono in Piazza, di incrementare il programma di manifestazioni, delle pessime condizioni del marciapiede lato monte.