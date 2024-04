Sanremo: domenica 12 maggio appuntamento alla pista di atletica leggera con la 'Baby Maratona'

Torna domenica 12 maggio a Sanremo la “Baby Maratona” organizzata dall’assessorato al turismo guidato da Giuseppe Faraldi (pista di atletica). Giunta all’edizione numero 24, è una manifestazione sempre molto attesa dalle famiglie, perché capace far divertire tantissimi bambini.

“Un appuntamento – dichiara l’assessore Faraldi – che riscontra sempre tanta partecipazione perché si offre come un momento di festa per i più piccoli e di aggregazione per le famiglie che ci cimentano in una vera e propria corsa, promuovendo altresì l’attività fisica e lo sport”.