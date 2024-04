Tennistavolo: il GSTT Vallecrosia laureato Campione della Liguria a Squadre nella serie C2

Il GSTT Vallecrosia (Matteo Marani, Arturo Bellan, David Marani) si è laureato Campione della Liguria a Squadre nella serie C2 con una giornata di anticipo.

Ad un giorno dalla fine campionato ha piazzato un secco 5/2 sul T.T. Genova.

Il Gstt Vallecrosia si è portato sopra di quattro lunghezze, ben 20 punti, dalle inseguitrici Varazze Clouds (16 Punti), Varazze Moderna (14 Punti), e La Spezia (14 Punti).

Il Gstt Vallecrosia si può quindi permettere di vincere o perdere l’ultima partita del campionato domenica a La Spezia rimanendo prima, cosa che non avverrà conoscendo la grinta e l’impegno della squadra Vallecrosina.

Il capitano, anziano, della squadra David Marani ci ha dichiarato: …”Sono estremamente felice della vittoria del campionato di C2, è stato un percorso di alto livello che ci apre le porte al campionato nazionale di C1, dove, il livello tecnico sale enormemente, in quanto ci saranno, probabilmente, squadre Piemontesi, Valdostane, Lombarde, e forse Sarde.

Sono altresì felice di avere avuto in squadra due ottimi giovani che si sono espressi con un fantastico tennis tavolo e hanno applicato impegno, tenacia e tanta, tanta tecnica.

Per me all’alba dei 64 anni, forse, sarà l’ultimo campionato di così alto livello ma per questi ragazzi le porte del tennis tavolo italiano si aprono e presto potranno esprimersi nei Campionati Italiani Under 15/17 di Terni a fine Aprile e nei campionati di categoria ai primi di giugno a Riccione 2024.

Come dicevo sono orgoglioso di questi giovani e fiero di dare questo alla squadra del Gstt Vallecrosia un titolo importante, squadra che, anni orsono, ci ha accolto a braccia aperte “…