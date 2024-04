Pallavolo: 60 squadre, 400 giocatori e 540 partite per le qualificazioni al 39° 'Torneo Ravano' (Foto)

Si è svolta ieri, al Polo Sportivo del Mercato dei Fiori di Sanremo, si è svolta la tappa locale di Volley S3, per la 39° edizione del Torneo Ravano, 30° Coppa Mantovani. Dieci plessi iscritti, 60 squadre partecipanti, 391 bambini, 540 partite, 5 laboratori Green su Alimentazione e Benessere, Educazione alla Gentilezza, Fair Play, Santuario Pelagos e Rispetto dell'Ambiente.

Il Torneo Ravano festeggia il 39esimo anno dalla sua nascita ed è caratterizzato non solo dalla sua particolare longevità ma anche dal fatto di essere riconosciuto come il Torneo giovanile scolastico più grande d’Europa. Il torneo è dedicato agli alunni delle classi terze, quarte e quinte della Scuola Primaria. L’evento è patrocinato a livello nazionale dal CONI e da 13 Federazioni sportive coinvolte. A livello locale da anni la Scuola di Pallavolo Mazzucchelli Sanremo organizza, con la collaborazione del Comune di Sanremo e il supporto del Comitato Territoriale FIPAV Ponente Ligure, le fasi locali di Volley S3. Le parole chiave dell'edizione 2024 sono: Play,, Learn, Feel, Eat e tutte sono state poste al centro di questa giornata speciale.

"Ringraziamo i Dirigenti Scolastici e i docenti dei plessi - dicono gli organizzatori che hanno partecipato all'evento: gli Istituti Comprensivi Sanremo Levante, Sanremo Centro Levante, Sanremo Ponente, l'Istituto Almerini, l'Istituto Mater Misericordiae con i seguenti plessi e squadre: Almerini (6 squadre), Ceriana (3 squadra), Mater (4 squadre), S. Giacomo (6 squadre), S. Pietro (5 squadre), Montessori (8 squadre), Ospedaletti (8 squadre), Poggio (4 squadre), S. Martino (8), Via Volta (8 squadre)".

I Consoli del Mare e il Panathlon International Imperia-Sanremo hanno messo a disposizione materiale per realizzare i lavori di gruppo. Nella seconda fase i bambini hanno creato splendidi cartelloni sulle tematiche proposte. Sono stati inoltre coinvolti una ventina di alunni dell'I.C. Sanremo Centro Levante in qualità di Mini Arbitri che hanno aiutato i bambini a giocare bene, nel pieno rispetto delle regole.

Il Torneo Ravano è da sempre caratterizzato da tantissimo gioco, entusiasmo e divertimento. I bambini sono stati impegnati con il Volley S3 e con i Laboratori Green , sulle tematiche Agenda 2030. Tra una partita e l'altra hanno giocato con i giochi proposti dai formatori dell' Asl 1 sulle Buone Abitudini Alimentari (la Staf ... frutta, Bandiera alimentare, il gioco del dado ... ), con l'associazione aMarti e la dott.ssa Martina Prette hanno giocato con le parole Gentili nell'angolo dell'Abbraccio, hanno ballato la coreografia "Ho un Messaggio per Te!" , progetto Sport e Salute, Scuola Attiva Kids e Junior, con il laboratorio di danza dei ragazzi dell'I.C. Sanremo Centro Levante.

Al termine delle 540 partite giocate nell'arco della giornata, tre squadre hanno acquisito il pass per accedere alla fase finale a Genova, che si terrà giovedì 16 maggio nella kermesse unica della Fiera di Genova nello scenografico Padiglione Jean Nouvel, ma tutte le squadre, indistintamente, hanno vinto per gioia, sorrisi, energie positive, voglia di far bene e stare bene insieme. Grazie Grazie Grazie