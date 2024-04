Pattinaggio a rotelle agonistico: Sara Quercia della Rotellistica Ventimigliese è diventata campionessa regionale su strada

La dodicenne Sara Quercia della Rot. Ventimigliese, confermando l'ottimo stato di forma che sta attraversando, domenica scorsa nell'anello dello stadio 'Bacigalupo' di Savona, si è laureata campionessa regionale per la categoria Ragazze 12 pattinaggio corsa.



La neo-campionessa ventimigliese, sulla distanza dei 200 metri ha vinto la medaglia d'argento nella volata finale. Successivamente, nella gara di fondo, nei 2000 metri, svolta in 5 giri dell'anello dello stadio, ha sbaragliato il campo alla avversarie vincendo la finale e conquistando la medaglia d'oro oltre il titolo regionale nella specialità; ciò grazie a una condotta di gara avveduta e intelligente. Ora per la giovane campionessa ventimigliese, si apre la partecipazione alle finali Nazionali di categoria con la speranza che possa essere fra le protagoniste.