Vela, ecco tutti i risultati del Trofeo Gianni Cozzi

In un week end di sole più che primaverile si è svolta la due giorni velica del Trofeo Gianni Cozzi , organizzato dallo Yacht Club Sanremo in collaborazione con lo Yacht Club Aregai ed il Circolo Velico Capo Verde.

Sabato l’aria leggera da levante ha permesso lo svolgimento della regata di giornata, da Sanremo a Marina degli Aregai , dove il primo ad attraversare la linea del Traguardo è stata l’imbarcazione Melissa, prima anche in tempo compensato.

Sabato sera ad accogliere i regatanti una bellissima cena con musica e balli presso l’Hotel Riviera dei Fiori.

Domenica mattina partenza da Marina degli Aregai con un inaspettato levante sui sei nodi con boa di disimpegno e il vento che rinforzava fino agli 11 nodi: Un’ altra giornata di sole, con vento e mare piatto ha riconfermato le condizioni ideali per lo svolgimento della prova di giornata.

A fine regata sempre ospitati dal Gruppo Cozzi Parodi e dalla sua Presidente Beatrice Cozzi Parodi, premiazione sulla scenografica terrazza dell’ Hotel Marina degli Aregai.

Nella classifica Overall si aggiudica la vittoria Melissa di Domenico D’Ambros, prima anche nella classifica Orc s, seguita da Farewell IV, di Alberto Franchella, e da Matador di Emilio Milanino. In Orc B vince Beatrice, di Gian Piero Francese. Seconda Obi-Wan, di Elisa Minio. Terza Dal verde al blu di Paolo Rampulla.

In Classe Regata Crociera si afferma OPHE’LIE, di Lorenzo Novaro, seguita da Spantegata, di Franco Ardissone, e da Athena, di Francesco Bascianelli.

In Classe Libera, primo posto per Flipper One, Di Matteo Trucco. Seconda Andante, di Luciano Cagnina e terza Il Grfone di Mare, di Gianni Trapani.