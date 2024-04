Pallamano: nel campionato under 13, ancora una vittoria per i leoni del Ventimiglia a Mentone

Sabato 13 aprile, in casa del Mentone, si è svolta la partita nella categoria under 13, seconda fase del campionato francese.

Ecco le parole entusiaste della Presidente Paola Nanni: "Ancora una bella vitoria per i nostri leoncini, una bella partita, corretta e sportiva da entrambi i lati, finita 11-16 per la Pallamano Ventimiglia, che con questo risultato si porta in testa al campionato con 3 partite vinte su 3 disputate.

I 12 giocatori in campo erano: Trucchi - Calabrese – Laganà - Damiano Basso - Bellina - Nicole Nilo - De Renzis - Lo Coco - Zuppardo - Arnone - Pastor e Campodoni.

Ho seguito la partita da bordo campo e non ho ‘tante parole da dire’ , ne ho tantissime: ho visto una squadra molto affiatata, ottimi schemi, pochi passaggi errati, parate ineccepibili e difesa quasi perfetta. Un piccolo cammeo, come da tradizione: il primo goal di Amedeo...e sono esplosi gli applausi! Un ottimo elemento al primo anno di pallamano che, come del resto tutti gli altri, mostrano progressi ad ogni partita. Sono molto orgogliosa di voi ragazzi.

Sabato ci attende lo scontro in casa contro l'OGC NICE per proseguire il nostro bellissimo percorso stagionale. Appuntamento a tutti quindi per sabato 20 aprile, al Palaroya alle ore 15".