Volley femminile, brutta sconfitta per il Grafiche Amadeo

Nel girone playout della serie c femminile, il grafiche Amadeo Riviera Volley Sanremo dopo due vittorie consecutive sono incappate in una brutta sconfitta contro il Lumezia Sarzana.

Le ragazze di Sanremo hanno, infatti perso per 3 set a 0 (25 a 16 - 25 a 20 - 25 a 13 ) contro una formazione il Lumezia determinata ad uscire dalla zona retrocessione.

Il grafiche Amadeo è apparso disattento e forse gia appagato dalle due vittorie precedenti che lo hanno portato fuori dalla zna pericolosa.

Rimane l'ultima gara contro il Normac in casa a Villa Cittera domenica 21 aprile ore 18 ,gara che servira per confermare la matematica salvezza del grafiche amadeo in serie c regionale.