Vallecrosia: inaugurato il nuovo campo di pallavolo all'oratorio Don Bosco

Sabato è stato inaugurato il nuovo campo di pallavolo all'oratorio Don Bosco di Vallecrosia. La manifestazione si è svolta alla presenza dell'assessore allo Sport Pino Ierace, presente anche Ramon Bruno, titolare di Pasta Morena di Ventimiglia che ha contribuito all'acquisto del materiale.



“L'evento è stato voluto per dare ai giovani che giornalmente popolano il cortile un segno concreto, un piccolo tassello di crescita e miglioramento delle varie strutture sportive - dicono gli organizzatori - da sempre l'oratorio Don Bosco è luogo di ragazzi che per svariati motivi decidono di frequentare la struttura, e grazie ai salesiani e volontari laici guidati dal direttore Don Karim, possono godere di spazi gioco, sportivi e formativi di crescita personale in vari ambiti. In conclusione si ringrazia anche il gruppo degli ex allievi sempre presenti e l'equipe dell'oratorio”.