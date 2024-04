Pallamano, Abc Bordighera: il tecnico Ricardo Tomè si dimette

Il tecnico dell’Abc Bordighera Ricardo Tomè dà le dimissioni per motivi personali.

Il tecnico portoghese, martedì scorso, ha, infatti, effettuato la sua ultima seduta di allenamento con i ragazzi dell’under 17 maschile biancorossa. "Non sono mancati momenti di commozione quando si è arrivati al commiato del coach agli atleti e ai dirigenti del sodalizio" - fa sapere l'Abc Bordighera - "Motivi personali e familiari hanno costretto Tomè a prendere suo malgrado la decisione di fare ritorno in Portogallo dalla sua famiglia e, dunque, dover dare le dimissioni dall’incarico che con entusiasmo aveva accettato di ricoprire nell’estate 2023 I dirigenti dell’Athletic Bordighera Club avevano deciso, infatti, di affidargli la guida dei ragazzi under 17, tenendo conto degli ottimi risultati ottenuti alla guida delle squadre femminili di Pontinia, nel campionato inglese e, infine, ad Erice da dove poi era giunto a Bordighera".

L'Abc Bordighera saluta e ringrazia il tecnico Ricardo Tomè. "Tutti i dirigenti del team bordigotto vogliono ringraziare Ricardo per la professionalità dimostrata, per l’entusiasmo che ha saputo infondere nei ragazzi e per i tangibili miglioramenti nell’impostazione sia della preparazione che dello svolgimento delle gare" - dice l'Abc Bordighera - "Questa esperienza aiuterà ragazzi e dirigenti nella impostazione delle scelte future. Tutto il sodalizio, infine, augura a Ricardo di poter avere in futuro le soddisfazioni che merita nell’ambito sportivo".