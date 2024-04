Volley: grinta e audacia non bastano al Grafiche Amadeo, gialloneri superati in casa per 3 a 0 dal PVL Cerealterra Ciriè

La mancanza della necessaria esperienza –fattore di considerevole importanza, ma ha sempre costituito uno dei suoi principali difetti– ha pesato in maniera pesante anche sull’esito della sfida che il Grafiche Amadeo ha disputato sabato sera a villa Citera contro i piemontesi del PVL Cerealterra ospiti di turno in occasione della 22esima giornata del campionato nazionale maschile di serie B di volley.

Nonostante abbia disputato una prova palpitante e gagliarda, giocata a buon livello, caratterizzata da uno straordinario crescendo, la compagine giallonera si è dovuta arrendere per 3 a 0 (15-25; 16-25; 22-25) agli avversari.

«I ragazzi hanno interpretato bene il match entrando in campo decisi a giocarsi le proprie carte –racconta il presidente del sodalizio sanremese, Giuseppe Privitera– nei primi due set hanno provato a tenere testa alla più quotata formazione piemontese. Ma è stato nel corso della terza frazione che si sono viste le cose migliori. I ragazzi hanno dato vita ad una vivacissima frazione di gioco dando filo da torcere al Cirié sotto rete, rendendosi protagonista anche in fase difensiva. Nel finale, complice quella mancanza di necessaria competenza, abbiamo finito per sbagliare un paio di cose semplici lasciando via libera agli ospiti. Purtroppo paghiamo difetti che torneranno però sicuramente utili nel prossimo futuro».

La nuova sconfitta relega sempre più il sodalizio matuziano in fondo alla classifica. I gialloneri torneranno in campo sabato prossimo per la disputa della 23esima e quartultima giornata del torneo di serie B, in trasferta a la Spezia contro i bianconeri della Nuova Pallavolo San Giovanni Trading Log.

Questi i risultati delle altre gare della 22esima giornata: Volley Parrella TO – Mercatò Alba 3-1; Zephir Mulattieri SP – Sant’Anna Tomcar TO 0-3; R&S Volley Mozzate – Yaka Volley Malnate VA 2-3; Ilario Ormezzano Biella – NPSG Trading Log SP 2-3; Pallavolo Saronno – Rossella ETS Caronno 1-3. Ha riposato: Mercatò Alba.

Classifica: Sant’Anna Tomcar TO 50, Rossella ETS Caronno 49, Yaka Volley Malnate VA* 45, Alto Canavese TO e PVL Cerealterra Cirié* 44, NPSG Trading Log SP 35, Volley Parrella TO 33, Pallavolo Saronno e Mercatò Alba 24, Ilario Ormezzano BI 20, R&S Volley Mozzate 14, Zephir Mulattieri SP* 9, Grafiche Amadeo* 5. *=Una partita in più.