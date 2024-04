Ventimiglia: il Pianeta Fijlkam ATP di Imperia alla prima seduta del 2024 dell’Allenamento Tecnico Provinciale (foto)

Un sabato pomeriggio quasi estivo, il 13 aprile al PalaRoya di Ventimiglia, va in scena la prima seduta del 2024 dell’Allenamento Tecnico Provinciale.



"Tutti i sodalizi del karate imperiese - si spiega nella nota - sono stati ospiti della ASD Mushin Dojo Karate Ventimiglia del Tecnico Federale Luca Valente, che grazie alle sinergie con gli enti locali ha dato vita ad un appuntamento agonistico di livello. Trenta atleti Under 12 e Under 14 si sono cimentati in un momento di crescita formativa mediante test di efficienza motoria e prestazionale per migliorare nella specialità del kumite (combattimento).



Presenti le ASD S.K.W.R. Camporosso e ASD DKD, con i loro tecnici che hanno interagito tra loro in un percorso di ricerca e sviluppo di giovani talenti, che in ambito FIJLKAM-WKF pone l’accento sulle fasce giovanili in vista del mondiale Under 14 previsto dall’8 al 13 ottobre al PalaLido di Jesolo. L’ATP coordinato dal M° Andrea Di Latte (comitato regionale ligure FIJLKAM) è stato anche un valido test organizzativo per i prossimi eventi federali previsti in provincia di Imperia; grazie alla grande sensibilità dell’Amministrazione Comunale, ed un doveroso plauso all’Assessore Simona Calcopietro, per aver compreso prontamente lo spirito dell’iniziativa intrapresa, mettendo a disposizione una validissima struttura, con tutte le difficoltà che gli enti locali affrontano sui temi dell’impiantistica sportiva e dell’edilizia scolastica. Ventimiglia non è solo una città di confine, e va menzionata anche per le tante iniziative che fanno bene alla comunità; SPORT MODELLO DI VITA.

Un ultimo ma non meno importante ringraziamento a tutte le ASD che hanno partecipato con i propri atleti e allo staff che ha allestito il PalaRoya".