Mezza Maratona di Genova: ancora etiopi i runners vincitori

Cala il sipario sulla Mezza Maratona Internazionale di Genova, che quest'anno celebra il suo ventesimo anniversario.

Le tre manifestazioni podistiche (Mezza Maratona 21 km, CorriGenova 13 km e Family Run di 3 km) si sono svolte regolarmente, senza criticità, a partire da questa mattina alle 9.

Vince la Mezza Maratona di Genova Maschile (Assoluti) Jena Sintayehu Dinksa, dall’Etiopia, con un tempo di 1 ora, 5 minuti e 8 secondi. Al secondo posto Wako Gishe Abdi, dall’Etiopia, con un tempo di 1 ora, 5 minuti e 11 secondi. Terzo posto per Waithira Simon Mwangi, dal Kenya, con un tempo di 1 ora, 5 minuti e 21 secondi.

Ad oggi resta quindi ancora imbattuto il record di 1 ora, 2 minuti e 41 secondi, “staccato” nell’edizione 2014 dal kenyota Benard Bett Kiplangat.

Per la categoria Femminile Assoluti, vince la Mezza Maratona di Genova Berhe Hajer Kahsay, dall’Etiopia, con un tempo di 1 ora, 17 minuti e 24 secondi. Al secondo posto l’italiana Francesca Durante, con un tempo di 1 ora, 19 minuti e 44 secondi. Al terzo gradino del podio femminile l’italiana Manuela Bulf, con un tempo di 1 ora, 20 minuti e 25 secondi.

Per quanto riguarda la CorriGenova (non competitiva), il primo a tagliare il traguardo in ordine cronologico è stato Luca Schiasselloni, seguito da Fabio Scognamillo e Alberto Di Santo. L'ordine cronologico di arrivo femminile, invece, vede Martina Rosati, Eleonora Domina e Michela Caruso.

ANCHE UN RECORD DEL MONDO DURANTE LA MdG!

Tra le novità sportive di quest'anno, come noto, la validità della Mezza Maratona come Campionato Italiano individuale e di Società Master di Maratonina e come Campionato Nazionale U.N.V.S. (Unione Nazionale Veterani dello Sport) 2024 di Mezza Maratona.

Per quanto riguarda il Campionato Italiano Master, categoria femminile Senior 80, il titolo italiano va a Franca Monasterolo. Per la Senior 75 vince Mariella Pellerei.

Nella Senior 70 vince Silvia Bolognesi, che ha realizzato anche il record del mondo nella sua categoria, proprio all'interno della manifestazione genovese odierna.

Nella Master 65 il primo posto lo firma Oriana Martignano. Nella Senior 60 medaglia d'oro per Carmen Piani. Nella Senior Master 55 vince Claudia Gelsomino. Nella Senior 50 vince Carla Primo. Per quanto riguarda la Senior 45 il primo posto lo conquista Francesca Durante. Per la Senior 40 vince Loretta Bettin. Per la categoria Senior 35 il primo posto lo firma Manuela Bulf.

Per quanto riguarda il Campionato Italiano Master, categoria maschile Master 85, vince Giuseppe Damato (88 anni compiuti a gennaio). Per la Master 80 medaglia d'oro per Camillo Pavese. Nella categoria Senior 75 vince Giovannino Mocci. Per la Senior 70 vince Giovanni Catto. Nella Senior Master 65 vince Maurizio Vagnoli. Nella Master 60 vince Santino Maccagnan. Nella Master 55 vince Paolo Massarenti. Per quanto riguarda la categoria Senior Master 50 vince Andrea Giorgianni. Nella Senior 45 primo posto per Domenico Ricatti. Nella Senior Master 40 vince Giovanni Auciello. Nella Senior Master 35 vince Simone Peyracchia.

Per quanto riguarda il Campionato Nazionale U.N.V.S. (Unione Nazionale Veterani dello Sport), categoria femminile SF40, vince Laura Viganò. Nella SF45 vince Stefania Cavanna. Nella SF50 vince Consuelo Rapa. Nella SF55 vince Paola Frezza.

Nelle categorie maschile SM75 vince Gianfranco Chiaranda. Nella SM70 il primo posto va a Sergio Gelli. Nella SM65 vince Alberto Bernardini. Nella SM60 primo posto per Santino Maccagnan. Nella SM55 vince Marco Russo. Nella SM50 primo posto per Alessio Masoni.