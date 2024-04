Kickboxing: due sanremesi sul podio nel Campionato Italiano & Trofeo Italia (cadetti)

Dopo i successi ottenuti nelle Fasi Regionali 2 Atleti di 11 e 12 anni dell’indomita Fight Team sul podio ai campionati Italiani in due diverse specialità.



Venerdì 12 e sabato 13 aprile, si sono svolti a Lignano Sabbiadoro i Campionati Italiani di Kickboxing (Cadetti) che ha visto due atleti, tra i più piccini della scuola, Indomita Fight Team, impegnati in due diverse specialità: Kick Light e Light Contact portandosi a casa dei meritatissimi risultati che vedono: Chloé Volpe, campionessa Italiana di Light Contact e vice campionessa nella specialità Kick Light; Diego Marafioti, vice campione Italiano nel Light Contact e terzo classificato nella Kick Light.



Oltre questi ottimi risultati, i ragazzi si sono messi alla prova anche in categorie di peso superiori alle loro conquistando, nel caso di Chloé anche un terzo posto nella categoria meno 40 kg di Kick Light. Una competizione tutt’altro che semplice degna del nome e del livello che la Federkombat (federazione Italiana Kickboxing, Muay Thai, Savate….), è sempre in grado di offrire e garantire.



Nel caso specifico, erano presenti oltre 800 Atleti provenienti da tutta Italia che si sono dati 'battaglia' in tornei ad eliminazione diretta, fino, solo per chi passava le prime fasi, confrontarsi nella finale per stabilire il campione Italiano effettivo.



“I nostri ragazzi hanno dato prova di una grande preparazione tecnica e tattica e sono stati ripagati dai sacrifici e dell’impegno che hanno dimostrato dall’inizio dell’anno sportivo. Il campionato Italiano è l’ultima fase di un percorso, fatto di tappe intermedie: Regionali e 2º fase Regionale (ex Interregionale) che ha visto i nostri Fighters (mini) aggiudicarsi sempre il podio e di conseguenza il merito sportivo di accedere agli Italiani - commenta il Maestro David D’Ambrosio -. Un particolare ringraziamento va ai Genitori che seguono con attenzione e interesse il percorso sportivo dei loro figli pronti, senza indugio, mettendosi a disposizione per le lunghe trasferte e organizzando le loro giornate sulla base dei numerosi allenamenti settimanali che i loro figli sono chiamati a fare. In ultimo, ma non per ultimo un sentito ringraziamento a coloro che, con i loro contributi e donazioni, rendono fattibile da un punto di vista economico queste lunghe trasferte e non solo“.