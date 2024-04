Calcio, Serie D. Gagliardi, Rocco e Larotonda firmano il tris della Sanremese sul campo del Ligorna

La Sanremese esce vincente dalla sfida di Ligorna ottenendo tre punti fondamentali per la lotta salvezza. Mister Gori (squalificato, in panchina c’è il secondo Bertani) deve rinunciare a Pietrelli (fermato per un turno dal giudice sportivo) e agli infortunati Gatto, Maglione, Bechini e Biagini; Cesari e Salto non al meglio siedono in panchina. Tra i titolari torna dal primo minuto, dopo quasi quattro mesi, Rocco.

La gara è vivace fin dalle prime battute.

Al 4′ colpo di testa di Miracoli in area, para Bohli.

Al 9′ punizione dal limite per la Sanremese: calcia Gagliardi, Sanfilippo vola e mette in angolo.

Al 13′ fa tutto Manno che recupera palla a centrocampo, avanza e lascia partire un tiro che termina fuori non di molto alla sinistra di Bohli.

Al 17′ cross dalla sinistra di Rimondo, Tassotti aggancia la sfera ed effettua un tiro che si perde sopra la traversa.

Passa un minuto e la Sanremese va in gol: Incorvaia entra in area da sinistra e viene sgambettato da Tassotti, l’arbitro Esposito concede il penalty. Dal dischetto Gagliardi non sbaglia e spiazza il portiere, Sanremese in vantaggio!

La replica del Ligorna non si fa attendere: al 23′ la conclusione di Miracoli finisce alta sulla traversa.

Al 26′ sugli sviluppi di una punizione battuta male dal Ligorna, Di Fino prende palla, avanza fino al limite e calcia verso la porta, palla alta.

Al 28’ Lordkipanidze punta la difesa, si porta la palla sul destro e calcia in diagonale, sfera sul fondo non di molto.

Al 30′ Danovaro parte da sinistra, si accentra ed effettua un tiro che passa vicino al palo destro della porta difesa da Bohli.

Al 34’ angolo per il Ligorna, testa di Miracoli, un difensore biancoazzurro salva in mischia, poi l’azione sfuma.

Al 35’ azione personale di Rocco che salta due uomini poi tira, ma il suo diagonale sfiora il palo.

Al 36′ tiro di Rimondo, la sfera esce non di molto alla sinistra di Bohli.

Il tempo si chiude con una bella azione del Ligorna al 39’: triangolazione tra Miracoli e Manno, conclusione di quest’ultimo respinta dal muro biancoazzurro, la Sanremese si salva.

Si va al riposo con la Sanremese in vantaggio per 1-0.

Nella ripresa i matuziani trovano subito il raddoppio.

E’ il 51’ quando Gagliardi batte corto un angolo per Rocco, il numero 11 si accentra e col destro lascia partire un tiro a giro che trafigge per la seconda volta Sanfilippo. Ligorna -Sanremese 0-2!

Il Ligorna potrebbe riaprire il match due minuti dopo con Miracoli che supera Bohli e calcia ma Larotonda salva sulla linea.

La Sanremese cala il tris al 63’: punizione di Gagliardi, Sanfilippo si allunga e mette in corner. Dalla bandierina batte Gagliardi, Ibe di testa colpisce l’incrocio dei pali, sulla ribattuta il più lesto è Larotonda che scaraventa in rete. Ligorna – Sanremese 0-3!

Al 71’ primo cambio nella Sanremese: entra Conti, esce Vassallo.

Al 76′ Bohli manda in corner un tiro dal limite di Danovaro.

Al 78′ tiro di Ibe, palla a lato.

All’81’ secondo cambio nella Sanremese: entra Santanocito, esce Rocco.

All’82’ tiro di Manuzzi, sfera alta sulla traversa.

All’84’ ci prova Dellepiane, palla sul fondo.

All’87’ terza sostituzione nella Sanremese: entra Spatari, esce Ibe.

Al 94’ quarto cambio: entra Farrauto, esce Gagliardi.

Finisce 3-0 per la Sanremese, vittoria fondamentale per i biancoazzurri che salgono a 45 punti in classifica e, a tre giornate dalla fine, vedono la salvezza diretta. Domenica prossima i matuziani saranno impegnati di nuovo in trasferta contro il Chieri.