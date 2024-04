Elezioni Sanremo: il candidato sindaco Gianni Rolando in visita all’area cani di San Martino

Il candidato sindaco del centrodestra Gianni Rolando sostenuto da partiti e liste civiche come Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Udc-Democrazia Cristiana di Rotondi, Sanremo Domani e Andiamo!, si è recato ieri in visita all’area cani/parco giochi di San Martino in fondo a via Scoglio.



“Non si contano più - evidenzia Rolando - le molte segnalazioni pervenute, relative al degrado di tutta la area, che però non hanno portato ad una soluzione definitiva, nonostante i solleciti degli abitanti.” I problemi sostanziali sono lo stato di degrado e abbandono perenne, sicurezza, assenza di illuminazione e area cani ad uso promiscuo.



L’incontro é stato organizzato da Diana Meduri, Fabrizio Parrino e Luca Lombardi candidati al consiglio comunale di Fratelli d’Italia.