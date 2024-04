Elezioni Sanremo: il candidato sindaco Gianni Rolando in visita alla frazione di San Bartolomeo

Il candidato sindaco del centrodestra Gianni Rolando sostenuto da partiti e liste civiche come Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Udc-Democrazia Cristiana di Rotondi, Sanremo Domani e Andiamo!, si è recato ieri pomeriggio in visita alla frazione di San Bartolomeo insieme ai candidati di Andiamo! Silvia Calcagno e Massimo Rossano.



“Gli abitanti mi hanno raccontato che qui, nel 2019, - ha spiegato Rolando - il sindaco Biancheri si impegnò, insieme al Dirigente dei lavori pubblici, a mettere le risorse per intervenire in questa strada, molto trafficata e pericolosa. Mi rattrista constatare che, ad oggi, nonostante la collaborazione dei cittadini, sia ancora un nulla di fatto. Purtroppo, un’altra delusione ereditata dall’uscente amministrazione”.