Elezioni Sanremo, Fratelli d'Italia incontra i cittadini con un gazebo in piazza Colombo

“Ancora tanta partecipazione e adesione per il gazebo di Fratelli d’Italia che, anche nel pomeriggio di sabato 13 aprile, ha voluto essere presente tra la gente, per incontrare la cittadinanza e sensibilizzarla circa l’importanza della prossima tornata elettorale prevista per l’8 e 9 giugno che vede abbinate alle amministrative le elezioni europee”.

Così intervengono dal direttivo locale di Fratelli d'Italia. Presente al gazebo anche il candidato sindaco Gianni Rolando e il senatore Gianni Berrino.