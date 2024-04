Nella staffetta Milano-Sanremo di 285 km la squadra del Golfo Dianese si aggiudica la vittoria (foto)

La squadra del Golfo Dianese si è aggiudicata la Milano - Sanremo di 285 km correndo in staffetta "Gara durissima sotto un sole cocente - spiegano dalla compagine sportiva - soprattutto per i primi due tratti Milano - Casteggio e Casteggio - Ovada dai 25/30 gradi. È stata una lotta contro la squadra E-Team stand By me dal primo all'ultimo km".

La prima frazione di 54 km da Milano a Casteggio è stata affidata ad Alessio Revello con un vantaggio di circa 2/3 km dopodiché le redini del viaggio sono state agguantante dal ventimigliese Claudio Della Morte che ha eseguito la tappa più dura da Casteggio a Ovada di quasi 70 km con un caldo fuori stagione.

L’atleta è stato supportato da Roberto Dagati, che lo ha motivato, e da Christian Mallardo che dal 40 km fino al 54 km ha corso con lui fornendogli una mano fondamentale in un momento di crisi riuscendo così a ottenere 2 km di vantaggio.

La parte notturna è toccata a Cosimo Borgese da Ovada a Genova sul tratto del Turchino prendendosi anche la crono su strada come più veloce dando un vantaggio di 5 km a Roberto Dagati che, oltre a ricoprire il ruolo di assistente alle due staffette, ha corso la Genova - Pietra Ligure andando in crisi nella parte finale cosicché la squadra E-Team è passata al primo posto.

L'ultima Tappa Pietra Ligure - Sanremo è toccata a Michele Chiefari che sulla maratona di 2 ore e 36 ed è riuscito a recuperare i 3 km di svantaggio e, addirittura, arrivando alla fine con 3 km di vantaggio.

La squadra ligure Golfo Dianese ha così vinto la Milano - Sanremo in Staffetta. La sinergia della crew, formata da Roberto Dagati, Cristian Mallardo, Luca Casella, Alessio Revello e tutti gli altri, è stata fondamentale.