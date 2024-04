Pallavolo: Grafiche Amadeo superato 3 a 0 in trasferta dal Mercatò

«Possono batterci, spingerci alla retrocessione, ma non potranno mai cancellare la nostra dignità». La sfida disputata al palasport di Alba contro la locale compagine del Mercatò, valida per la 21esima giornata del campionato nazionale maschile di serie B di volley, si è appena conclusa con la vittoria per 3 a 0 dei langaroli ai danni del Grafiche Amadeo. Il tecnico del team sanremese Cesare Chiozzone ha un diavolo per capello mentre lascia l’impianto piemontese.





«L’accoglienza è stata tutto meno che cortese, ma quello conta poco. Quello che ha mandato in bestia me ed alcuni componenti della nostra squadra è stato l’atteggiamento mantenuto nel corso del match da alcuni loro giocatori e tesserati. In modo particolare dal “segnapunti” che non ha palesato una evidente incapacità nel ricoprire il ruolo e che non ha perso occasione per rallentare la ripresa delle operazioni, nella fattispecie quando il gioco era in mano nostra. A peggiorare la situazione ci si sono messi i direttori di gara. Il nostro giocatore, Massimo Faraldi, che per la cronaca è anche un arbitro di pallavolo, ha inteso far notare l’anomalia ai due direttori di gara, ma come risposta ha ricevuto prima un cartellino giallo e, di seguito un rosso. Con tutta probabilità è la prima espulsione patita da Faraldi nel corso della sua carriera. Espulsione che ci ha indiscutibilmente penalizzati –completa Chiozzone–. Già prima dell’inizio del match di Alba abbiamo dovuto rinunciare a Nicolò Trosso che ha dato forfait per restare a fianco della sua ragazza vittima di un improvviso malore. Ciononostante abbiamo provato a fare la nostra partita. I ragazzi in campo sono stati encomiabili. Lo shock di inizio gara ha avuto effetti devastanti. Abbiamo perso il primo set 25-14. Con l’andar del tempo, nonostante le difficoltà, ci siamo adoperati nel tentativo di portare a casa almeno un set e non ci siamo andati neppure tanto lontani, cedendo nei restanti due set per 25 a 20».

Le altre gare della 21esima giornata: PVLCerealterra Ciriè – Zephir Mulattieri SP 3-0; Trading Log SP – Alto Canavese TO 3-1; Rossella ETS Caronno – Ilario Ormezzano BI 3-1; R&S Mozzate – Saronno 2-3. Riposa: Volley Parrella TO. Posticipo: Sant’Anna TomCar TO – Yaka Volley Malnate VA.

Classifica: Rossella ETS Caronno* 46, Sant’Anna TomCar TO* e Alto Canavese TO 44, Yaka Volley Malnate VA 43, PVL Cerealterra Cirié 41, Trading Log SP* 33, Volley Parrella TO* 30, Saronno* e Mercatò Alba* 24, Ilario Ormezzano BI* 19, R&S Mozzate* 13, Zephir Mulattieri SP 9, Grafiche Amadeo 5. *=Una partita in meno.