Campionato italiano under 15, la Pallamano Ventimiglia al concentramento di Avigliana

Ecco le dichiarazioni della Presidente Paola Nanni: «E’ stata una giornata importante per i nostri Leoni, impegnati in due partite. La partita contro il Vigliana ci ha visti perdenti per 21-26, mentre la vittoria, punto a punto contro l’Exes è stata davvero emozionante. Un bottino quindi positivo a metà, ma visti gli scores, posso tranquillamente dire che i ragazzi sono stati molto bravi. Sempre sotto la guida del nostro coach storico Massimo Agnese.

Il 21 aprile, a Tortona, si svolgerà un ulteriore concentramento per meglio definire la posizione in classifica. I leoni Under 15 saranno impegnati nuovamente, già questo Week-end, nel campionato francese, nello scontro con il Carros. Piccolo cammeo anche per la squadra Under 13, che sabato sarà a Mentone, contro i pari eta francesi.