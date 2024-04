Sanremo: le ginnaste dell'Asd Insieme alle competizioni dell’Eccellenza 1

“Purtroppo qualche errore ha compromesso i piazzamenti in classifica, ma le atlete hanno tutte portato nuovi elementi e nuove combinazioni in gara - spiegano dalla società - questo dimostra che il livello tecnico delle nostre ginnaste è in continua crescita e che, grazie alle numerose attrezzature presenti in palestra e all’esperienza dei nostri tecnici qualificati, tutto il gruppo continua a migliorare”.