Ginnastica Riviera dei Fiori protagonista alla seconda prova del campionato regionale individuale

È stata una colorata ‘maratona’ della ginnastica ritmica la seconda prova del campionato regionale individuale nei livelli LA, LB ed LC in scena sabato 6 aprile al PalaRuffini di Taggia.

Quasi 200 ginnaste appartenenti alle società del girone di ponente, 12 ore di gare che hanno ‘consigliato’ agli organizzatori di svolgere le premiazioni in un contesto simpatico, utilizzando il prato esterno alla palestra allestendo il podio sotto gli ulivi. Soluzione che, considerata la splendida giornata di sole, ha permesso lo svolgimento delle gare in pedana senza interruzioni dovute alle consistenti premiazioni previste dal regolamento FGI.

La Ginnastica Riviera dei Fiori ha ottenuto numerosi podi con la partecipazione di un buon numero di ginnaste. Nella prova livello tecnico LB, bene le giovanissime allieve 1 con Gioia Janko ottava nella classifica assoluta (con il secondo punteggio al cerchio) e Sofia Rolando 9 (con il terzo punteggio al cerchio). Allieve 2 6 Noemi Romeo (bronzo al corpo libero e alla palla) e settima Aurora Bonino (bronzo al cerchio). Nelle A 4 11 Kristel Kopliku, mentre nelle junior 1 Isabella Garcia Capponi si è classificata nona. Podio nelle junior classifica assoluta con argento per Sofia Romeo (J2) e bronzo per Asia Pegoraro (J3).

Nel livello LC, bene le giovanissime allieve 1 con Beatrice Solonari bronzo nella classifica assoluta, Letizia Fonte quinta col miglior esercizio alla palla, Giorgia Condurso sesta e argento alla palla, e Vittoria Altomonte ottava. Allieve 2 podio sfiorato per pochi centesimi di punto da Anna Lo Re quarta (bronzo a corpo libero e cerchio), Camilla Rodi quinta e Amelia Manno settima. Altro podio sfiorato nelle Allieve 3 da Beatrice Di Bernardo (con il secondo punteggio al cerchio e alle clavette).Nelle Junior 1, ottavo posto per Emma Sofia Lulja (bronzo alla palla), podio nell’assoluta delle junior 2 per Isabella Joy Amelio Argento, e nelle junior 3 col terzo posto di Elisa Modesti.

“Soddisfazione per i risultati e l’organizzazione dell’evento da parte del direttore sportivo Alice Frascarelli e del l’intero staff tecnico societario capitanato da Daniela Breggion, Monia Stabile, Lorenza Frascarelli, Ilaria Cavicchia, Vittoria Arieta, Jessica Rinaldi, Andrea Vittoria Rosso, Arianna Twiss e Alicya Panizzi - dicono dalla società - questa settimana la sezione di ritmica preparerà le coreografie da presentare alla prossima edizione del GEF, evento organizzato da Paolo Alberti in programma al teatro Ariston dal dal 18 al 20 aprile. Un ringraziamento particolare per l’amministrazione del Comune di Taggia per la collaborazione dimostrata nel rendere accogliente la sede di gara, rappresentata per l’occasione dal consigliere Giancarlo Ceresola”.