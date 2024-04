Ginnastica artistica, i risultati della Ginnastica Riviera dei Fiori alla seconda prova del Campionato Interregionale

Nel fine settimana alla palestra comunale di Vallecrosia si è disputata la seconda prova del Campionato Interregionale di ginnastica artistica maschile e femminile proposta dall’ Ente di Promozione Sportiva Libertas e organizzata da Sunny Gym. Sono state coinvolte circa 300 ginnaste sui vari livelli di età e difficoltà.

Numerosi gli atleti della Ginnastica Riviera dei Fiori iscritti alla gara che ha regalato soddisfazioni ai tecnici Damiano Giunta, Giulia Bellone ed Elisa Addiego, con quest’ultima che ha gareggiato nelle Senior ottenendo un oro nell’assoluta con esercizi di buon livello di difficoltà.

Per la gara serie B2, nelle Junior Alice Bovenzi si è classificata ottava nella classifica sui cinque attrezzi previsti in questo livello, con un bronzo al corpo libero. Nelle Senior Elena Stella ha ottenuto un argento nell’assoluta, mentre Sara Papirio si classifica sesta nell’assoluta, ottenendo un argento al volteggio e bronzo al corpo libero, parallele e al minitrampolino.

Camilla Longo ha ottenuto il quarto posto nell’assoluta ed oro alla trave e argento al corpo libero. Chiara Masetta settima assoluta e bronzo alla trave. Bene anche Allison Della Valle con un bronzo al volteggio.

Nella gara C2, nelle junior Martina Parente sesta assoluta ed oro alla trave, Ilaria Vitulano settima e argento alla trave e Alice Serini a completare la squadra con buone esecuzioni.

La giornata del sabato si è conclusa con la senior Greta Martalò che dopo i primi quattro attrezzi eseguiti ottenendo i punteggi più alti a Parallele, corpo libero, volteggio e mini, con una caduta a trave si è classificata al quinto posto dell’assoluta.

La domenica ha visto le ginnaste della sezione di artistica di via Volta a Sanremo ottenere ottimi punteggi con le allieve Kayla Mullane argento nell’assoluta, Rebecca Denitto oro al volteggio, Giulia Giammusso argento sempre al volteggio seguite al quarto posto da Viola Guazzoni. Nelle Junior primi due gradini del podio delle ‘rivierine’ Gloria Gandolfo, oro, e Rebecca Trifan argento.

Le 6 ginnaste hanno ottenuto anche il sesto posto nella gara a squadre. Il settore maschile era in questa occasione rappresentato, negli allievi assoluta, da Pietro Serini oro e argento per Samuele Lombardo. Categoria Junior assoluta primo posto per Yan Ribaltoski. Nei giovanissimi argento per Fabrizio Borgogno.

Sarà nuovamente l’artistica femminile protagonista sabato 13 aprile in gara nella seconda prova del campionato regionale FGI individuale per i livelli LA ed LB. Sono 197 gli iscritti per questa prova.