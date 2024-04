Tre squadre del Sanremo Rugby al Trofeo del Miele di Genova, secondo posto per l’Under 8

Le formazioni Under 6, 8 e 10 del Sanremo Rugby hanno preso parte nel fine settimana a Genova al Trofeo del Miele. Il torneo organizzato dagli Orsi Province dell’Ovest è andato in scena al campo sportivo “Branega” di Pra’ e ha visto protagonisti, oltre ai padroni di casa, Sanremo Rugby, Porto di Genova, Amatori Rugby e Pro Recco. Ottima la prestazione della Under 8 biancazzurra che si è classificata al secondo posto nel proprio raggruppamento.

“Al Trofeo si sono distinti due nostri ragazzi impegnati insieme ai più grandi in vari giochi e partite - commenta Massimo Marossa, tecnico dell’Under 6 - hanno segnato diverse mete, ma soprattutto hanno socializzato e si sono divertiti con bambini appena conosciuti e non solo con gli abituali compagni di squadra”.

“Il torneo di Genova è stato un salto in avanti per i nostri leoncini - aggiunge Michele Barbieri, allenatore dell’Under 8 - sono arrivati con la consapevolezza di poter fare bene e soprattutto hanno messo in campo la grinta che li contraddistingue. Gli sforzi sono stati ripagati con un secondo posto che solo per una meta non è stato il primo. A fine torneo è stato bello vedere la gioia dei piccoli leoni, consapevoli di aver dato tanto in partita, giocando bene confrontandosi con realtà diverse dalla nostra. Ora testa al Festival del Rugby, per noi è l’evento per eccellenza”.

“I ragazzi hanno affrontato un torneo di livello incrociando tutte le squadre del Genovese mettendoci grinta e divertendosi - conclude Giacomo Battistotti, tecnico dell’Under 10 - i nostri leoncini hanno avuto un’ottima propensione all’avanzamento individuale, cercando sempre di portare la palla avanti secondo i principi del nostro sport. Abbiamo anche avuto un ottimo sostegno sia in attacco che in difesa, dove i nostri piccoli rugbisti si sono dati man forte l’uno con l’altro. Nella partita finale, dopo un iniziale timore, i ragazzi hanno avuto una bellissima reazione d’orgoglio che ci ha fatti rendere al massimo arrivando a giocarci il terzo posto con Pro Recco. Ora siamo pronti per il Festival del Rugby”.