Reds rugby Team alla Giornata mondiale dello sport al campo d'atletica di Imperia

Sabato scorso, 6 Aprile 2024, al campo d'atletica di Imperia si è svolta la 'Giornata Mondiale dello Sport' con attività all'aria aperta promossa dall' I.C. Littardi.

Giornata che ha visto l'impegno di molte società sportive, in contemporanea anche sui diversi plessi scolastici.

Per il RUGBY sono stati scelti dall'Istituto i REDS Rugby Team-asd-Im, società attiva principalmente nel comprensorio di Porto Maurizio, Piani, Dolcedo e Vallate limitrofe che hanno contribuito facendo divertire i numerosi bambini presenti. Coinvolte le classi dall' infanzia alla medie e tecnici federali dei REDS che si sono prodigati a dare nozioni di passaggio, contatto e gioco agli studenti.

Attività scolastica per la quale i REDS sono presenti non solo in queste occasioni ma anche durante l' anno scolastico per la promozione e lo sviluppo del rugby.

La società ringrazia tutti i tecnici e dirigenti intervenuti per la disponibilità e collaborazione e I.C. Littardi per l'ottima riuscita della giornata.