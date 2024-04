Sanremo, il Pd risponde a Berrino: "In 7 anni da assessore ai trasporti non ha fatto nulla per la linea filoviaria"

Il Partito Democratico di Sanremo esprime la propria opinione riguardo allo smantellamento della linea filoviaria, evidenziando alcuni punti cruciali.

"Il senatore Berrino sembra parlare, dichiarano dal partito, come se non avesse avuto responsabilità in quel settore durante i suoi 7 anni da Assessore ai Trasporti della Regione Liguria. Durante il suo mandato la Provincia ha ricevuto investimenti quasi inesistenti nel settore dei trasporti pubblici, con il risultato di in un servizio disastroso che impedisce a centinaia di cittadini di usufruire del trasporto pubblico a causa delle corse saltate per mancanza di mezzi e autisti".

"Nonostante la linea filoviaria sia in disuso da oltre 4 anni, prosegue il Pd matuziano, durante il mandato di Berrino la Regione Liguria non ha intrapreso alcuna iniziativa per salvaguardarla. Non si è notata alcuna solerzia sul tema quando il Comune di Sanremo ha presentato un progetto al Ministero per il rifacimento della linea filoviaria su tutta la tratta da Taggia a Ventimiglia. Lo smantellamento della linea filoviaria è stato voluto dal Presidente della Provincia Scajola, ente dove Fratelli d'Italia ha i suoi rappresentanti che non hanno reagito alla notizia e si tende ora a dare la colpa a un'azienda in concordato preventivo, che non ha la possibilità di intervenire in proprio, dopo che solo negli ultimi mesi sono crollati due pali sulla strada a causa della mancanza di manutenzione su tutta la palificazione".

"Come Partito Democratico di Sanremo, chiosano i vertici, siamo d'accordo sul fatto che lo smantellamento della linea filoviaria sia una perdita importante e ci impegniamo a mettere in campo soluzioni innovative che guardano all'elettrico di nuova generazione, qualora toccherà a noi governare. Ciò che non possiamo accettare è che si faccia il resoconto delle responsabilità degli altri solo per raccogliere voti per Fratelli d'Italia alle elezioni comunali di Sanremo. Il Partito Democratico di Sanremo, conclude la nota, rimane impegnato nel promuovere il benessere e lo sviluppo della nostra città, lavorando per garantire servizi efficienti e sostenibili per tutti i cittadini".