Torna il 'Barrel on the Beach': 3 giorni di gare monta western nel magnifico contesto delle spiagge di Arma di Taggia (foto)

Il 19, 20 e 21 aprile ritorna sulle meravigliose spiagge del Comune di Taggia, uno degli eventi più attesi della stagione per gli amanti del settore e delle attività all’area aperta.

E’ tutto pronto per l’ottava edizione di Barrel on the Beach. Iscrizioni da record quest’anno con il ‘sold out’ giunto in meno di 15 minuti dall’apertura. Un successo che sottolinea il grande interesse da parte dei partecipanti.

“Lo Stabilimento Balneare Vittoria Beach di Claudia e Giampiero Basso – commentano gli organizzatori – si trasformerà per l’occasione in un’arena a cielo aperto che dà vita a un mix di sfide emozionanti, sano agonismo e adrenalina tra cavalieri provenienti da varie parti d’Europa.”

La manifestazione sarà così strutturata:

18 aprile 2024

· h18:30 Inaugurazione Manifestazione con taglio del nastro

19 aprile 2024

· dalle h 10.30 alle12.00 Pole Bending Open

20 aprile 2024

· dalle h13:00 alle 19:00 Barrel Racing Open

· dalle h 10.30 alle12.00 Pole Bending Open

21 aprile 2024

· dalle h13:00 alle 19:00 Barrel Racing Open

· h10:00 Sfilata dei cavalieri

· A seguire Pole Bending Open e Barrel Racing Open

L’amministrazione comunale nelle persone del Sindaco Mario Conio, dell’assessore alle Manifestazioni Barbara Dumarte, e dei consiglieri comunali Giancarlo Ceresola (Sport) e Chiara Cerri (Commercio), dichiara: “E’ un grande piacere rinnovare, anno dopo anno, questa importantissima manifestazione. Un caloroso bentornato, quindi, al Barrel On The Beach, diventato ormai un punto di riferimento, non solo per gli appassionati di questa magnifica disciplina ma per tutti i cittadini e i turisti che affollano il nostro lungomare in queste giornate. Vogliamo ringraziare in maniera speciale gli organizzatori con i quali abbiamo instaurato una proficua collaborazione che si rinnova a ogni edizione. Un doveroso ringraziamento anche agli uffici comunali per il lavoro svolto e ad Amaie Energia per la collaborazione.”

“Il Barrel On The Beach – proseguono gli amministratori – ha dimostrato negli anni di essere un fondamentale volano turistico e commerciale, capace di richiamare atleti e appassionati anche dall’estero, in un periodo non considerato di alta stagione per la nostra bella Riviera dei Fiori. Ed è proprio qua che sta la magia di questa manifestazione: essere in grado di incuriosire il pubblico, anche quello non legato al mondo dell’equitazione. Cosa può esserci di meglio di passare un weekend primaverile con i propri figli, in spiaggia, tra i cavalli, godendo di uno spettacolo unico? Vi aspettiamo!”

Su PLAY2RIDE.IT, piattaforma streaming e on demand dedicata a tutti gli amanti di equitazione, verrà trasmessa gratuitamente il live delle tre giornate di gara.

“Si sottolinea che, anche quest’anno, la manifestazione accoglierà alcuni alunni dell’IIS Ruffini Aicardi per attuare i Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO). Inoltre, come ogni edizione, la manifestazione supporterà un meritevole progetto sul territorio organizzando una raccolta fondi: il ricavato sarà devoluto a LA CASA GRANDE DI GIZ, un centro di unità pediatrica polispecialistico con un approccio multidisciplinare che svolge molteplici funzioni dedicati a bambini e ragazzi con bisogni speciali e alle loro famiglie. Per rimanere sempre aggiornati si possono seguire tutte le news sui canali social Facebook e Instagram di Barrel on the Beach,” aggiungono gli organizzatori.