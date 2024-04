Sanremo, anche quest'anno il social reality sbarca il 15 giugno alla Run for the Whales

Dopo i successi delle ultime edizioni, il Social Reality della Sanremo Marathon sbarca anche alla Run for the Whales in programma il 15 giugno 2024 !!!

Il format permetterà ad alcuni atleti di essere seguiti per due mesi, fino al giorno della gara, da uno staff composto da: un tecnico, un nutrizionista ed un mental coach.

Può candidarsi sia chi vorrà correre la mezza maratona sia la 10 Km, indipendentemente che siano all'esordio, che vogliano migliorare il proprio tempo sulla distanza, o che ritornino alle competizioni dopo un periodo di stop.

La partecipazione è gratuita, ed anzi darà diritto al pettorale omaggio.

Per inviare la propria candidatura si può scrivere una mail all’indirizzo sanremomarathon@gmail.com in cui indicare i propri dati (età, città di residenza, distanza scelta, ed un CV con le prestazioni sportive) ed allegare una foto in gara o in allenamento.

Le candidature chiuderanno lunedì 15 aprile. Nei giorni successivi saranno pubblicati i nomi dei selezionati.