Sanremo: ieri per i 'Martedì Letterari' la presentazione del nuovo libro di Luca Ponzi (Foto e Video)

Buon partecipazione di pubblico, ieri al Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo nell’ambito dei ‘Martedì Letterari’, per l'appuntamento con ‘La cultura della Legalità’. Il caporedattore del Tg3 Liguria Luca Ponzi ha presentato ‘L’ultimo padrino. Vita morte crimini di Matteo Messina Denaro’ (Rubbettino).

Matteo Messina Denaro: ha vissuto da fantasma per trent’anni, ben nascosto e quasi sicuramente ben protetto. Per tutto quel tempo molti sono stati pronti a scommettere di averlo visto in mezzo mondo (dalla Germania, alla Spagna fino al Venezuela e addirittura allo stadio di Palermo per una partita di calcio) ma nonostante i diversi mandati di cattura internazionali gli investigatori hanno stentato a prenderlo. La verità è che Matteo Messina Denaro non si è mai allontanato troppo dalla sua Sicilia. E in trent’anni ha scalato i vertici di ‘Cosa nostra’, diventandone il boss incontrastato, facendo affari con la droga, le opere d’arte, i supermercati, le pale eoliche.

Luca Ponzi: giornalista professionista e Caporedattore della Rai Liguria. Ha ricoperto il ruolo di Caporedattore della Rai Calabria e di Vice Caporedattore della Rai Piemonte. Per anni ha seguito le vicende Fiat e il mondo dell'auto per il Tg1 e il Tg2 motori. È autore di diversi libri, tra cui Grigio è il colore della polvere (Piazza D., 2007), sulle morti di amianto in fabbrica e Il giorno dei colletti bianchi (Piazza D., 2010) sulla marcia dei quarantamila. Per il ‘Sole24Ore’ ha pubblicato i volumi Generazioni di Talenti e Noi che facciamo girare l'economia. Con Rubettino pubblica nel 2018 Sergio Marchionne. La storia del manager che ha salvato la Fiat e conquistato Chrysler.

Domani pomeriggio alle 17, Mara Pardini presenterà il suo libro poetico ‘E poi toccarlo il mare’ (ed. De Ferrari). Nota di lettura di Giuseppe Conte: “Ruba solo per me tagli di luce e dipingimi di vigore e dolcezza”. Letture scelte con Loredana De Flaviis del Teatro dell’Albero.