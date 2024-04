Sciopero generale, si fermano i trasporti e anche i vigili del fuoco

Confermato per domani lo sciopero generale. Una agitazione fortemente voluta da Cgil e Uil con ripercussioni anche sul piano regionale soprattutto per i trasporti per l’adesione di Filt-Cgil e Uiltrasporti Liguria. Lo sciopero è stato proclamato per chiedere zero morti sul lavoro, una giusta riforma fiscale e un nuovo modello sociale di fare impresa.

L’astensione dal lavoro indetta dai sindacati del trasporto pubblico locale infatti potrà avere ripercussioni sul normale servizio della Rt.

Per quanto riguarda i treni, lo sciopero inizia alle 9 e termina alle 13 di giovedì 11 aprile, e coinvolte personale del Gruppo FS Italiane, Italo e Trenord. Attese dunque modifiche alla circolazione sia per quanto riguarda i treni regionali sia per Intercity e Frecce. I servizi minimi di trasporto garantiti in caso di sciopero sono consultabili nella sezione ‘Treni garantiti in caso di sciopero’ del sito di Trenitalia.